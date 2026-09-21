Астрахань вошла в тройку лидеров по подорожанию аренды комнат

Астрахань заняла третье место среди российских городов по темпам роста стоимости аренды комнат. За год ставки выросли на 28,1%, до 12,5 тыс. руб. в месяц при разбросе от 6 до 20 тыс. в зависимости от района и состояния жилья, сообщил портал «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / busargin_r Фото: t.me / busargin_r

Лидерами по подорожанию стали Хабаровск (+38,6%) и Чита (+34,2%). В среднем по стране стоимость аренды комнаты за год выросла на 11%, достигнув 12,7 тыс. руб. Повышение цен зафиксировано в 64 из 70 городов. Лишь в шести городах, включая Киров, Владикавказ и Сочи, стоимость аренды снизилась. Для сравнения: в Москве комнаты подорожали на 5,1% — до 24,1 тыс. руб., в Подмосковье — на 10,9%, а в Санкт-Петербурге — на 7,8%.

Аналитики отмечают, что комнаты остаются наиболее доступным вариантом аренды. Они стоят на 53% дешевле однокомнатных квартир и на 45% дешевле студий.

Нина Шевченко