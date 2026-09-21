22 кресла в гордуме Саратова займут новички

22 из 37 мест в гордуме Саратова займут новые депутаты. Такие результаты голосования опубликовал облизбирком. Прежний состав сохранит лишь 15 мандатов, остальные 22 кресла достанутся тем, кто избрался впервые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Гордума Саратова Фото: Гордума Саратова

29 мест получила «Единая Россия». Среди избранных от партии ректор Саратовской консерватории Александр Занорин, бывший вице-губернатор Михаил Орлов, экс-спикер гордумы Владимир Островский, его предшественница Елена Злобнова, а также Виктор Марков, Игорь Фомин и Юрий Ерофеев. Кроме того, от «ЕР» в гордуму прошли четверо участников СВО.

КПРФ получила четыре места, ЛДПР сохранила два мандата, еще по одному у «Коммунистов России» и «Справедливой России». Выборы в гордуму проходили параллельно с выборами в Госдуму 18–20 сентября.

Нина Шевченко