22 кресла в гордуме Саратова займут новички
22 из 37 мест в гордуме Саратова займут новые депутаты. Такие результаты голосования опубликовал облизбирком. Прежний состав сохранит лишь 15 мандатов, остальные 22 кресла достанутся тем, кто избрался впервые.
Фото: Гордума Саратова
29 мест получила «Единая Россия». Среди избранных от партии ректор Саратовской консерватории Александр Занорин, бывший вице-губернатор Михаил Орлов, экс-спикер гордумы Владимир Островский, его предшественница Елена Злобнова, а также Виктор Марков, Игорь Фомин и Юрий Ерофеев. Кроме того, от «ЕР» в гордуму прошли четверо участников СВО.
КПРФ получила четыре места, ЛДПР сохранила два мандата, еще по одному у «Коммунистов России» и «Справедливой России». Выборы в гордуму проходили параллельно с выборами в Госдуму 18–20 сентября.