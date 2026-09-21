Опасность БПЛА объявлена в Волгоградской области
В Волгоградской области ввели беспилотную опасность. Об этом сообщило МЧС в приложении.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Жителей призывают оставаться дома. Отойдите от окон и пройдите вглубь помещения с капитальными стенами бещ остекления. Перекройте газ, воду, отключите электричество. Не пользуйтесь лифтом.
Если вы на улице, немедленно зайдите в ближайшее здание. Также можно спуститься в подземный переход или паркинг.
Мобильный интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.