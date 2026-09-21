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Опасность БПЛА объявлена в Волгоградской области

В Волгоградской области ввели беспилотную опасность. Об этом сообщило МЧС в приложении.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Жителей призывают оставаться дома. Отойдите от окон и пройдите вглубь помещения с капитальными стенами бещ остекления. Перекройте газ, воду, отключите электричество. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы на улице, немедленно зайдите в ближайшее здание. Также можно спуститься в подземный переход или паркинг.

Мобильный интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко