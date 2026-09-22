Суд обязал снести постройку на месте вырубленных деревьев в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону суд удовлетворил иск администрации Первомайского района и обязал снести самовольно возведенное строение. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Поводом для подачи иска, как отмечается, послужило то, что участок относится к функциональной зоне озелененных территорий специального назначения. По данным истца, до на нем росли многолетние хвойные и лиственные деревья, однако в 2023 году несколько елей были спилены. Кроме того, на участке возвели объект капитального строительства, тогда как вид разрешенного использования не допускает строительства индивидуального жилого дома.

Инстанция признала исковые требования законными и обоснованными. Решение в законную силу пока не вступило. На исполнение постановления Первомайского районного суда ответчику дано полгода со дня вступления решения в законную силу. Помимо этого, ответчик должен привести участок в соответствие с видом разрешенного использования.

Константин Соловьев