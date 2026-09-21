Главные новости за 21 сентября. Кавказ

В Дагестане явка на выборы депутатов Государственной Думы составила порядка 91,69%, депутатов Народного Собрания республики — около 91,57%.

Ставропольский край за январь-июль 2026 года посетили 958 тыс. туристов. С июня по июль турпоток вырос на 17,5%.

В Ставропольском крае нормализовать ситуацию на заправочных станциях планируется к началу октября. По данным властей, в регион направили дополнительные партии бензина АИ-92 и АИ-95, запасов дизельного топлива достаточно.

«Единая Россия» получила 70,28% голосов избирателей на выборах депутатов Государственной Думы в Кабардино-Балкарии. За партию проголосовали более 329 тыс. человек.

Количество организаций и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых является стоматологическая практика, в Дагестане за год выросло на 9,74% — с 503 до 552. Это максимальная динамика среди десяти регионов России с наибольшими темпами роста отрасли.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ о наделении Крыма Казанокова полномочиями сенатора Совета Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти республики.