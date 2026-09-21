Главные новости за 21 сентября. Ростов-на-Дону и область

На дополнительных выборах в Законодательное собрание Ростовской области по Ворошиловскому одномандатному избирательному округу № 30 побеждает Автандил Очхикидзе, представляющий партию «Единая Россия». Его поддержали более 47% избирателей, принявших участие в голосовании.

Режим ЧС установили в Орловском районе Ростовской области. Причиной стал сход 27 вагонов (25 из них опрокинулись) грузового поезда недалеко от станции «Ельмут» Северо-Кавказской железной дороги. Инцидент произошел 20 сентября и обошелся без пострадавших.

Выборы в Ростовской области прошли спокойно, правонарушений, провокаций и беспорядков не зарегистрировано, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь по итогам оперативного совещания.

В Ростове-на-Дону в первом полугодии 2026 года интерес к готовому бизнесу вырос в нескольких направлениях. Лидером по динамике спроса стал арендный бизнес (+66% год к году).

В Азовском районе Ростовской области задержан 19-летний местный житель, подозреваемый в попытке поджога объекта энергетической инфраструктуры.

Прокуратура Ростовской области направила в Новочеркасский городской суд уголовное дело в отношении двух индивидуальных предпринимателей, обвиняемых в мошенничестве и легализации денежных средств. По версии следствия, от их действий пострадали 305 человек, а ущерб превысил 1 млрд руб.