В Волгоградской области ЕР набрала более 62% голосов

Избирательная комиссия Волгоградской области 21 сентября подвела итоги выборов депутатов Госдумы девятого созыва. Явка за три дня голосования составила 68,08%, во всех муниципалитетах региона проголосовали более половины избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Избирком Волгоградской области Фото: Избирком Волгоградской области

По федеральному округу «Единая Россия» получила 62,65% голосов. У КПРФ — 13,08%, ЛДПР — 9,22%, «Справедливой России» — 6,90%, «Новых людей» — 4,88%. Партия пенсионеров набрала 1,09%, «Зеленые» — 0,73%, «Коммунисты России» — 0,38%, «Родина» — 0,26%, «Партия прямой демократии» — 0,15%.

По трем одномандатным округам избраны Николай Николаев (Волгоградский №85, 54,09%), Андрей Гимбатов (Михайловский №86, 52,11%) и Виталий Лихачев (Волжский №87, 55,70%). Распределение мандатов по федеральному округу определит ЦИК РФ.

Нина Шевченко