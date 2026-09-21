«Единая Россия» набрала 64,12% в Саратовской области

«Единая Россия» набрала 64,12% голосов в Саратовской области. Такие предварительные результаты выборов депутатов Госдумы по федеральному округу 21 сентября привел облизбирком. На втором месте — КПРФ с 22,11%, на третьем — ЛДПР с 5,55%.

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«Справедливая Россия» получила 5,23%, «Новые люди» — 1,22%, «Партия пенсионеров» — 0,4%, «Коммунисты России» — 0,39%, «Родина» — 0,32%, «Зеленые» — 0,19%, «Партия прямой демократии» — 0,14%.

Во всех четырех одномандатных округах региона победили кандидаты от «Единой России». В Саратовском округе № 164 Вячеслав Володин набрал 82,84%, в Балаковском № 165 победила Антонина Галяшкина (57,51%), в Балашовском № 166 — Николай Панков (65,35%), в Энгельсском № 167 — Александр Янклович.

Явка в регионе составила 66,15%. Окончательные результаты опубликует ЦИК РФ.

Нина Шевченко