На Ставрополье водитель погиб из-за возможной потери сознания за рулем

В Шпаковском округе из-за съезда автомобиля с дороги погиб 57-летний водитель. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Происшествие случилось сегодня, 21 сентября, около 16:00 на улице Яблоневой. Предварительно, во время движения водителю Lada Granta стало плохо, он потерял сознание. Мужчина скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

По данным ГАИ, мужчина имел 40-летний водительский стаж, за последние два года к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения он не привлекался.

Причину гибели водителя устанавливают эксперты. Проводится проверка, отметили в Госавтоинспекции.

Константин Соловьев