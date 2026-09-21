Главные новости за 21 сентября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

«Единая Россия» получила больше 72% голосов на выборах в Воронежской области. Явка по региону достигла 75,30%. В областном центре она составила 61,87%. На предыдущих выборах Госдумы в 2021 году явка в области и в Воронеже была гораздо ниже: 53,86% и 34,66% соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Театр оперы и балета на площади Ленина в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Театр оперы и балета на площади Ленина в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд ввел внешнее управление на воронежском «Борхиммаше» на полтора года. Управляющим назначен господин Кузьменко, являющийся членом ассоциации «Сириус». Полномочия гендиректора завода Юрия Мошнякова таким образом были прекращены.

Бывшая военкор Валерия Решетникова покинула должность первого заместителя министра общественных коммуникаций Белгородской области. Последним днем ее работы стало 20 сентября. Такое решение, по ее словам, связано с переходом на другую — более высокую должность.

Липецкая область лидирует в Черноземье по покупательной способности зарплат. Коэффициент покупательной способности в регионе составил 2,59, а чистая медианная заработная плата жителей после вычета налогов достигла 60,1 тыс. руб.

Особый противопожарный режим отменяют в Курской области в связи со стабилизацией пожарной обстановки и понижением класса пожарной опасности. Данный режим предполагает запрет на разведение костров и использование открытого огня.

Двух хирургов в Орле осудили за операции военным ради отсрочек от службы на СВО. По версии следствия, врачи брали деньги за выставление ложных диагнозов и проведение необоснованных операций, которые позволяли военным получать незаконную отсрочку от службы в зоне спецоперации.

Партия «Родина» не получит ни одного места в тамбовской облдуме. Она набрала 2,26% голосов (10,3 тыс. человек). Это ниже пятипроцентного порога для прохода в регпарламент по единому избирательному округу. Кандидатов-одномандатников «Родина» в этот раз не выдвигала.

Егор Якимов