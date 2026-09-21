Главные новости за 21 сентября. Сочи

Максимальная стоимость квадратного метра в строящемся жилом проекте Сочи составляет 646,7 тыс. руб. Еще один сочинский комплекс вошел в десятку проектов с наиболее высокой стоимостью жилья на стадии строительства на юге России.

Центральный районный суд Сочи вынес приговор местному жителю, признав его виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ и в действиях, связанных с возбуждением ненависти и вражды. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Около 87% турпакетов в Абхазию реализуются с перелетом до Сочи и последующим трансфером. На прямые туры через аэропорт Сухума приходится 13%. Их доля увеличивается по мере расширения полетной программы.

Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Сочи превысила 65%. По предварительным данным, «Единая Россия» получает более 54,8% голосов.

Авиакомпания Etihad планирует нарастить число рейсов из Сочи в ОАЭ. Сейчас выполняются четыре вылета в неделю, через месяц их станет пять, а с декабря сообщение станет ежедневным.

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» ожидается комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений. По данным синоптиков, ухудшение погоды прогнозируется днем и до конца суток 23 сентября, а также в течение суток 24 сентября.