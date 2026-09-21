Донской суд рассмотрит дело о заказном поджоге машин с ущербом в 3 млн рублей

Мясниковский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении троих граждан, обвиняемых в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога, повлекшем значительный ущерб (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Одному из фигурантов дополнительно предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, неустановленное лицо предложило одному из обвиняемых за деньги поджечь машины, принадлежащие двум потерпевшим. Фигурант согласился и привлек двоих знакомых. Соучастники распределили роли, узнали местонахождение транспортных средств, раздобыли легковоспламеняющуюся смесь и подготовили средства связи. Декабрьской ночью 2025 года и в начале января 2026 года фигуранты, по данным правоохранителей, осуществили поджог. Общий ущерб владельцам автомобилей составил свыше 3 млн руб.

Во время обыска в доме одного из подсудимых правоохранители обнаружили и изъяли боеприпасы, которые хранились без разрешения.

Константин Соловьев