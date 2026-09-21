Реконструкцию стадиона «Труд» в Ростове завершат в 2028 году

Ввод в эксплуатация стадиона «Труд» в Ростове-на-Дону запланирован на 2028 год. Стадион входит в число 21 объекта капитального строительства, которые в возводятся регионе 2026 году, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По данным властей, за девять месяцев 2026 года в Ростовской области уже введены в эксплуатацию детская поликлиника и школа в Красном Сулине, казачий кадетский корпус в Белокалитвинском районе, а также две котельные — в Морозовском и Орловском районах.

В 2026 году также началось строительство спортивного комплекса в Красном Сулине и поликлинических отделений в Азове. Завершить их планируется в 2027 и 2030 годах соответственно.

В активной стадии, помимо реконструкции стадиона «Труд», находятся реконструкция больницы скорой медицинской помощи в Таганроге и строительство школы на 1,3 тыс. мест в Батайске. Их ввод запланирован на 2030 и 2027 годы соответственно.

Наталья Белоштейн