Суд в Ростове вынес приговор по делу о небезопасной газозаправочной станции

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по делу об оказании небезопасных услуг на газозаправочной станции (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Установлено, что фигурант – Юрий Каланчин – в период времени 19 декабря 2025 по 5 августа 2026 года, зная о доходности продажи сжиженного углеводородного газа, на территории Ворошиловского района донской столицы организовал работу АЗС, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Приговором Каланчину назначен штраф в 150 тыс. руб. в доход государства. Приговор в законную силу не вступил. В картотеке Ворошиловского районного суда также содержится приговор от 4 февраля 2026 года, по которому Юрия Каланчина признают виновным по аналогичной статье и назначают 200 часов обязательных работ, а путем частичного сложения с решением Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону от 1 декабря 2025 года — 230 часов обязательных работ. В сути приговора также фигурирует организация работы небезопасной газозаправочной станции.

Константин Соловьев