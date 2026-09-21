Восстановленный после атаки БПЛА детский сад №98 в Орле вернулся к работе

В Орле детский сад №98, пострадавший в результате атаки беспилотника, вернулся к работе в штатном режиме. Ремонтные работы в учреждении заняли неделю, дети в полном составе вернулись в свои группы. Об этом сообщил мэр Юрий Парахин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия падения обломков БПЛА у детского сада в Орле

Фото: Канал Андрея Клычкова в Max Последствия падения обломков БПЛА у детского сада в Орле

Фото: Канал Андрея Клычкова в Max

В период проведения ремонта часть детей перевели в первый корпус того же учреждения, остальных — в детский сад №87. За семь дней специалисты восстановили фасад здания, потолочные перекрытия и оконные блоки, а также привели в исправное состояние системы освещения и пожарной сигнализации. Кроме того, были отремонтированы веранда и игровое оборудование на прилегающей территории.

Инцидент произошел в ночь на 13 сентября, когда над территорией Орловской области были уничтожены три БПЛА. Обломки одного из аппаратов упали в Заводском районе областного центра. Сначала сообщалось, что в результате происшествия повреждения получили здание детского сада и четыре многоквартирных дома. Впоследствии, по данным мэрии, число пострадавших домов выросло до восьми (165 квартир).

Сейчас в городе продолжаются работы по ликвидации последствий в жилом секторе. Подрядные организации заменили уже более половины поврежденных окон в многоквартирных домах. Основные усилия строителей сосредоточены на завершении работ по закрытию теплового контура зданий.

Сегодня стало известно, что в результате атаки ВСУ в Орловской области получило повреждения здание территориальной избирательной комиссии.

Кабира Гасанова