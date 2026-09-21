Черноземье 21.09.2026, 18:09 Официальные курсы валют ЦБ на 22 сентября Австралийский доллар 59,9991 Английский фунт 112,4289 Белорусский рубль 27,8486 Гонконгский доллар* 10,7313 Дирхам ОАЭ 22,9265 Доллар США 84,1975 Евро 96,6671 Индийская рупия** 87,8971 Казахстанский тенге** 18,9387 Канадский доллар 60,1927 Китайский юань 12,5670 СДР 114,9927 Сингапурский доллар 66,0114 Турецкая лира* 17,3135 Украинская гривна* 18,8470 Шведская крона* 85,7625 Швейцарский франк 102,1071 Японская иена** 53,5948 *За 10. **За 100.