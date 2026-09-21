Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 22 сентября

Австралийский доллар 59,9991
Английский фунт 112,4289
Белорусский рубль 27,8486
Гонконгский доллар* 10,7313
Дирхам ОАЭ 22,9265
Доллар США 84,1975
Евро 96,6671
Индийская рупия** 87,8971
Казахстанский тенге** 18,9387
Канадский доллар 60,1927
Китайский юань 12,5670
СДР 114,9927
Сингапурский доллар 66,0114
Турецкая лира* 17,3135
Украинская гривна* 18,8470
Шведская крона* 85,7625
Швейцарский франк 102,1071
Японская иена** 53,5948

*За 10. **За 100.