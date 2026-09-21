Пассажирам задержанных 30 поездов на Дону предложили воспользоваться автобусами

Более 30 поездов в настоящее время следуют измененными маршрутами из-за ситуации из-за схода вагонов в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Пассажиров поездов, следующих в обход участка, где движение временно ограничено, доставляют автотранспортом до станций назначения. Автобусами уже воспользовались более 600 человек.

Для перевозки пассажиров на участке Волгоград— Куберле назначен резервный поезд №901/902. Кроме того, РЖД прорабатывает альтернативные варианты перевозки транзитных пассажиров.

В поездах при задержках на четыре часа и более пассажиров обеспечивают питанием. Поездные бригады также оказывают помощь пассажирам, в том числе детям, пожилым людям, беременным женщинам и людям с ограниченными возможностями здоровья. Животных, следующих без сопровождения владельцев, обеспечивают кормом и водой.

На вокзалах пассажирам предоставляют места в комнатах длительного отдыха, комнатах матери и ребенка и залах «Комфорт», помогают переоформлять проездные документы, а также организуют выдачу воды и питания.

Наталья Белоштейн