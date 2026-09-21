На Ставрополье выявили ограничение конкуренции при закупке АРМ

В Ставропольском крае ПАО «Единый гарантирующий поставщик» (ранее — ПАО «Ставропольэнергосбыт») отчиталось об исполнении предписания антимонопольной службы, выданного по результатам рассмотрения двух жалоб участников закупки на поставку автоматизированных рабочих мест (АРМ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

ФАС признало обе жалобы обоснованными. В действиях заказчика выявили нарушения порядка оценки заявок, а также наличие в документации пунктов, ограничивающих конкуренцию, включая требования к сервисному порталу производителя и указание конкретного чипсета материнской платы без возможности предложения эквивалента.

По второй жалобе антимонопольный орган констатировал избирательное применение заказчиком требований национального режима при оценке заявок. Так, заявка одного из участников была отклонена, тогда как другие с аналогичными недостатками допустили к закупке.

По итогам проверки компании выдали предписание. Оператору электронной торговой площадки также предписали обеспечить техническую возможность его исполнения. ПАО «Единый гарантирующий поставщик» сообщило, что протоколы, составленные в ходе закупки, отменены, в документацию внесли изменения, а выявленные нарушения устранили.

Константин Соловьев