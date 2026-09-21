Инвестиции смещаются из Сочи в Кисловодск на фоне снижения цен

Спрос частных инвесторов на курортную недвижимость смещается из Сочи в сторону Кавказских Минеральных Вод, в частности Кисловодска. По данным совместного исследования премиальной резиденции «Реликт» и агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости», объекты в Ставропольском крае обеспечивают совокупную доходность до 16% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Одним из факторов изменения спроса аналитики называют снижение цен в Сочи. За год квадратный метр в новостройках города подешевел на 4,6%, до 541,5 тыс. руб., а средний чек покупки снизился на 2,7%, до 25,3 млн руб. В отдельных наиболее перегретых сегментах снижение за 12 месяцев достигало 22%.

К сентябрю 2026 года перепродажа жилья в Сочи стала убыточной, отмечают авторы исследования. Основным источником дохода для инвесторов остается аренда, однако высокий входной бюджет и конкуренция увеличивают срок окупаемости объектов.

На этом фоне цены на жилье в городах Кавминвод растут при более низком бюджете покупки. В Пятигорске средневзвешенная стоимость квадратного метра за год увеличилась на 2,5%, до 166,7 тыс. руб., а средний чек составил 9,4 млн руб. В Ессентуках первичное жилье подорожало на 6,6%, до 145 тыс. руб. за кв. м, при среднем чеке 7,6 млн руб.

Наиболее заметная динамика отмечается в сегментах студий и однокомнатных квартир. За год средневзвешенная цена метра в студиях городов Ставропольского края выросла на 21,1%, в однокомнатных квартирах — на 18%. Средний чек увеличился на 11 и 17% соответственно.

В Кисловодске стоимость жилья на первичном и вторичном рынках также отличается. В проектах со сроком сдачи в 2030 году средняя цена метра в студиях составляет 266 тыс. руб., в однокомнатных квартирах — 246 тыс. руб. На вторичном рынке цена метра начинается от 300 тыс. руб., а в наиболее ликвидных студиях и однокомнатных квартирах — от 310 тыс. руб.

Мария Удовик