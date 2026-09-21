«Единая Россия» получила больше 65% голосов на выборах в Тамбовской области

На выборах депутатов Государственной думы девятого созыва партия «Единая Россия» получила в Тамбовской области 65,21% голосов избирателей. За нее проголосовали 298 469 человек. Результаты выборов утвердили на заседании избирательной комиссии Тамбовской области 21 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В списки избирателей на выборах депутатов Госдумы в Тамбовской области было включено 766 663 человека, из которых 458 513 приняли участие в процедуре голосования. Таким образом, явка составила 59,81%.

Результаты остальных партий:

КПРФ — 12,75% (58 346 чел.);

ЛДПР — 6,62% (30 296 чел.);

«Справедливая Россия» — 5,19% (23 761 чел.);

«Новые люди» — 5,07% (23 219 чел.);

«Родина» — 1,92% (8 766 чел.);

«Партия пенсионеров» — 0,84% (3 849 чел.);

«Коммунисты России» — 0,52% (2 387 чел.);

«Зеленые» — 0,48% (2 174 чел.);

«Партия прямой демократии» — 0,29% (1 316 чел.).

Наибольшее число голосов на 177-м одномандатном избирательном округе получила Тамара Фролова («Единая Россия»). За нее проголосовали 64,77% (295 658 чел.). Андрея Жидкова, выдвинутого КПРФ, поддержали 13,65% избирателей, Павла Плотникова («Справедливая Россия») — 6,37%, Александра Асеева (ЛДПР) — 6,26%, Алексея Константинова («Новые люди») — 5,19 %, а Яну Зенкину («Яблоко») — 2,30%.

В выборах депутатов Тамбовской областной Думы приняли участие 455 867 избирателей, явка составила 59,71%. Пять партий преодолели пятипроцентный барьер и будут представлены в новом созыве. Как сообщал «Ъ-Черноземье», среди них нет партии «Родина», которая получила 2,26% голосов (10,3 тыс. человек). Кандидатов-одномандатников «Родина» в этот раз не выдвигала.

За «Единую Россию» на выборах в облдуму отдали 65,07% голосов (295 873 чел.), за КПРФ — 13,52% (61 489 чел.), за ЛДПР — 6,89% (31 347 чел.), за партию «Новые люди» — 5,50% (25 005 чел.), за «Справедливую Россию» — 5,43% (24 694 чел.). По всем 25 одномандатным округам победу одержали кандидаты от ЕР. В результате «Единая Россия» получает в Тамбовской областной думе 44 места, КПРФ — три, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия» — по одному мандату.

Губернатор Евгений Первышов заявил, что выборы признаны состоявшимися на всех избирательных участках. Нарушений, которые могли повлиять на ход голосования и подсчет голосов, по его словам, не зафиксировано.

«Избирательная кампания проходила в сложной внешнеполитической обстановке и в условиях постоянных налетов украинских БПЛА. Хочу поблагодарить все службы за оперативную и слаженную работу по обеспечению безопасности наших граждан в период выборов»,— написал господин Первышов в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня стали известны предварительные данные ЦИК, в соответствии с которыми партия «Единая Россия» не набрала 50% на выборах в законодательные собрания двух регионов Черноземья — Липецкой и Орловской областей. Преодолеть этот порог ЕР удалось соответственно в Тамбовской и Курской областях. В Тамбовской области результат оказался самым высоким.

Денис Данилов