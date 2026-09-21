Кисловодский национальный парк за лето посетили 1,4 млн туристов

Кисловодский национальный парк вошел в число самых популярных заповедных территорий России по итогам лета. За три месяца его посетили 1,4 млн человек. Об это сообщила пресс-служба аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Наибольшее число гостей — 534 тыс., парк принял в августе. По посещаемости Кисловодский нацпарк уступил только национальному парку «Сочинский», который за лето посетили 1,5 млн человек. Третьим стал «Лосиный остров» в Московской области.

В десятку наиболее посещаемых летом также вошли национальные парки «Приэльбрусье» в Кабардино-Балкарии (более 192 тыс. посетителей) и «Тебердинский» в Карачаево-Черкесии, который посетили более 120 тыс. человек.

Наталья Белоштейн