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В Ростове 124 дома остаются без горячей воды

Без горячего водоснабжения в Ростове-на-Дону остаются 124 многоквартирных дома в нескольких районах города. Завершить восстановительные работы на коммунальных сетях планируется до 24 сентября. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

На оперативном совещании он поручил главе города Александру Скрябину контролировать работу коммунальных служб и регулярно информировать жителей о ходе ремонта и сроках восстановления горячего водоснабжения.

Наталья Белоштейн

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