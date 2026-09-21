В Ростове 124 дома остаются без горячей воды

Без горячего водоснабжения в Ростове-на-Дону остаются 124 многоквартирных дома в нескольких районах города. Завершить восстановительные работы на коммунальных сетях планируется до 24 сентября. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

На оперативном совещании он поручил главе города Александру Скрябину контролировать работу коммунальных служб и регулярно информировать жителей о ходе ремонта и сроках восстановления горячего водоснабжения.

Наталья Белоштейн