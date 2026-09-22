В Черноземье 23 сентября ожидается теплая и пасмурная погода, до +24°C

В среду, 23 сентября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +11°C до +24°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +11°C, днем поднимется до +15°C, вечером опустится до +14°C, а ночью будет +11°C. Ветер до 8 м/с.

В Воронеже утром будет +16°C, днем воздух прогреется до +21°C, вечером ожидается +19°C, а ночью температура составит +17°C. Ветер до 8 м/с.

В Курске утром ожидается +11°C, днем будет до +14°C, вечером — +16°C, а ночью температура опустится до +11°C. Ветер до 8 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +16°C, днем поднимется до +22°C, вечером будет +21°C, а ночью столбик термометра покажет +18°C. Ветер до 7 м/с.

В Орле утром ожидается +11°C, днем — +14°C, вечером столбик термометра покажет до +16°C, а ночью — +14°C. Ветер до 9 м/с.

В Тамбове утром будет +17°C, днем — +24°C, вечером — +21°C, а ночью столбик термометра опустится до +20°C. Ветер до 6 м/с.

Алина Морозова