Спасатели МЧС дважды выезжали на ликвидацию последствий непогоды в Сочи

В выходные в Сочи спасатели МЧС России дважды выезжали на ликвидацию последствий непогоды. В одном случае помощь потребовалась пятерым туристам, которые не смогли перейти горную реку Агура из-за подъема уровня воды, во втором — на автомобиль с людьми упало дерево.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЮРПСО МЧС России Фото: ЮРПСО МЧС России

Сообщение о туристах поступило в Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России через службу 112. Из-за обильных осадков вода в реке Агура поднялась, и пятеро отдыхающих оказались отрезаны от безопасного маршрута.

Спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО обнаружили туристов в горнолесном массиве. Они вывели группу безопасным маршрутом, не переправляя людей через реку, к рекреационному объекту «Орлиные скалы». После этого туристов на внедорожнике МЧС доставили в городскую черту.

Медицинская помощь никому из пяти туристов не потребовалась. На отдых в Сочи они приехали из Республики Коми.

Еще один выезд спасателей произошел на Курортном проспекте. Там дерево упало на автомобиль, внутри которого находились водитель и пассажиры. Спасатели распилили упавшее дерево и освободили машину.

В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля не пострадали. Оба выезда спасателей произошли в субботу, 19 сентября.

«Ъ-Сочи» писал, что в Адлерском районе спасатели нашли 35-летнего мужчину, который после удара током упал со столба во время ремонта линии электропередачи и скрылся в лесу. Спасатели «Кубань-СПАС» обнаружили его в удовлетворительном состоянии.

Мария Удовик