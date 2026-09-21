Средняя цена нового электромобиля и гибрида на Ставрополье достигла 6,7 млн рублей

Средняя стоимость нового электромобиля или гибрида в Ставропольском крае летом составила 6,7 млн руб. Такие данные приводит «Авито Авто», подведя итоги продаж автомобилей с альтернативными силовыми установками в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Самой популярной моделью у покупателей стал гибридный Geely EX5. Средняя стоимость автомобиля составила 4 млн руб. Вторую позицию занял GAC S7 со средней ценой 6,3 млн руб., третью — Li Auto L7, который в среднем стоил 10,5 млн руб.

В десятку наиболее востребованных моделей также вошли Evolute i-Space со средней стоимостью 3,8 млн руб., Voyah Free — 6,8 млн рублей, Tank 500 — 7,6 млн руб., Geely EX5 EM-i — 4 млн руб., GAC S9 — 6,8 млн руб., Esteo Exlantix ET — 7 млн руб. и Changan Deepal G318 — 6 млн руб.

В «Авито Авто» отмечают интерес покупателей к гибридным автомобилям. Отдельным направлением в этом сегменте остаются подключаемые гибриды PHEV, которые можно заряжать от внешнего источника.

По словам руководителя продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артема Хомутинникова, популярность гибридов отражается и в структуре предложения на платформе по России. Наибольшую долю объявлений занимают Geely EX5 EM-i — 10,7%, гибридный Geely EX5 — 10,5% и Voyah Free — 7,5%.

Мария Удовик