РЖД изменили расписание еще четырех следующих через Ростов поездов

РЖД скорректировали время отправления еще четырех пассажирских поездов с начальных станций, следующих через Ростов-на-Дону, из-за временной приостановки движения на перегоне Двойная — Ельмут Северо-Кавказской железной дороги после схода вагонов. Об этом сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

21 сентября поезд №14 Сириус — Саратов отправится не ранее 21:30 вместо 18:02, поезд №270 Адлер — Чита — не ранее 23:30 вместо 17:22. Поезд №346 Адлер — Нижневартовск отправится не ранее 20:00 вместо 19:10, №254 Новороссийск — Уфа — не ранее 20:10 вместо 19:15.

О дальнейших изменениях пассажиров будут информировать по СМС.

Наталья Белоштейн