Два человека погибли в ДТП на трассе в Ставропольском крае

В Ставропольском крае прокуратура организовала проверку обстоятельств ДТП, в котором погибли двое человек и один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По данным правоохранителей, утром 21 сентября вблизи села Бургун-Маджары на трассе «Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды» столкнулись два автомобиля. Водитель одной из машин и его пассажир погибли, в другом автомобиле есть пострадавшая.

В рамках проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. Отдельно изучается вопрос своевременности оказания медицинской помощи пострадавшей.

Ход и результаты следственных действий находятся на контроле надзорного ведомства.

Константин Соловьев