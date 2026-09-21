Более 20 участников СВО победили на выборах в Саратовской области

В Саратовской области на выборах в ГД РФ, гордуму Саратова и органы местного самоуправления победили более 20 участников специальной военной операции. Многие из них — выпускники программы «Наши Герои», сообщил глава региона Роман Бусаргин в своих социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники СВО победили на выборах в Саратовской области

Фото: t.me / volodin_saratov Участники СВО победили на выборах в Саратовской области

Фото: t.me / volodin_saratov

«Основа их дальнейшей работы — позиция истинных патриотов, которые продолжают служить Отечеству уже в рамках законодательных и представительных органов власти. Уверен, что у них все получится», — отметил губернатор. Господин Бусаргин поблагодарил жителей за участие в голосовании.

По данным облизбиркома, явка на прошедших 18-20 сентября выборах составила 66,15% в регионе. Во всех одномандатных округах области победили представители «Единой России».

Марина Окорокова