В Башкирии впервые прошел урбан-тур для застройщиков

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» Ассоциация застройщиков Республики Башкортостан провела двухдневный Урбантур — деловую площадку для профессионального обмена опытом в сфере градостроительства. На мероприятии собрались представителей отрасли, чтобы оценить современные решения по формированию комфортной городской среды и выработать практические подходы к реализации масштабных проектов.

Фото: АО ГК «Первый Трест»

Ключевым элементом программы стал осмотр девяти жилых комплексов Уфы — от премиальных и клубных до современных проектов в центральных и динамично развивающихся районах столицы республики. Особое внимание участники уделили объектам Группы компаний «Первый Трест»: ЖК «Атлантис» в Сипайлово, ЖК «Новатор» в Октябрьском районе и ЖК «Урбаника» в Зеленой роще.

Центром профессионального интереса стал ЖК «Атлантис», строящийся на первой береговой линии озера Кашкадан. Проект предусматривает шесть монолитнокирпичных башен высотой до 33 этажей. Его инфраструктурная концепция строится вокруг сквозной парковой оси: пешеходный бульвар протяжённостью полтора километра свяжет улицу Маршала Жукова с благоустроенной набережной, формируя единый прогулочный маршрут.

Важным элементом концепции стала двухуровневая система зонирования, призванная обеспечить баланс приватности и доступности. Первый уровень — открытая территория: дворсад с фонтаном интегрирован с парком Кашкадан и включает общественные пространства — амфитеатры, кафе и рестораны, а также детский сад. Второй уровень — закрытая зона для жителей с детскими и спортивными площадками. В грандхоллах предусмотрены кофейные станции, а подземный трёхуровневый паркинг рассчитан на 773 автомобиля.

Фото: АО ГК «Первый Трест»

По словам главного архитектора АО ГК «Первый Трест» Александра Червинского, философия проекта ориентирована на создание безопасной и предсказуемой среды. Такой подход, по оценке экспертов, отражает растущий запрос на комплексные решения, где комфорт выходит за пределы квартиры и охватывает всё пространство повседневной жизни.

Ещё одним значимым объектом программы стал ЖК «Новатор» в Октябрьском районе — масштабный проект общей площадью 150 тыс. кв. м. Комплекс состоит из секций высотой от 10 до 20 этажей и включает развитую дворовую инфраструктуру: просторные детские площадки, прогулочные зоны, спортивные тренажёры и подземный паркинг. В настоящее время ведётся активное строительство последних двух литеров, ввод которых запланирован на конец 2028 года.

Высокую оценку профессионалов получил и ЖК «Урбаника» на улице Губайдуллина в районе Зелёной рощи. Эксперты отметили удачное расположение комплекса вблизи проспекта Салавата Юлаева, что обеспечивает транспортную доступность, а также развитую социальную инфраструктуру в шаговой доступности — школы, детские сады, торговые центры и парки. Оба проекта — «Новатор» и «Урбаника» — неоднократно становились призёрами федеральных и республиканских премий в сфере жилой недвижимости, что подтверждает их соответствие высоким отраслевым стандартам.

Фото: АО ГК «Первый Трест»

Главный инженер ГК «Первый Трест» Альфред Шакиров обозначил базовые принципы работы компании: «Если мы что-то делаем, то только самое лучшее. У нас работают лучшие проектировщики, мы строим из самых качественных материалов, внутренний стройнадзор — самый строгий». Такой подход, по мнению участников тура, становится отраслевым ориентиром, задающим планку качества для всего регионального рынка.

Урбантуры постепенно становятся ключевым инструментом профессионального взаимодействия в строительной отрасли Башкортостана. Их ценность — не в презентации отдельных объектов, а в возможности открытого обмена практическими наработками, обсуждения не только успешных кейсов, но и типичных проблем, возникающих на разных стадиях реализации проектов. Это позволяет формировать более реалистичную картину планирования, своевременно учитывать риски и избегать повторения ошибок.

ЖК «Атлантис» - АО СЗ АТЛАНТИС ЖК «Новатор» - ООО СЗ НОВАТОР ЖК «Урбаника» - АО СЗ УРБАНИКА Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Фото: АО ГК «Первый Трест»

АО ГК «Первый Трест»