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ООО «Башкирэнерго» испытывает новую систему поиска повреждений

17 сентября ООО "Башкирэнерго" успешно провело повторное испытание новой системы автоматического обнаружения поврежденного участка сети 10 кВ при однофазном замыкании на землю. В ее основе – специально разработанный специалистами компании алгоритм работы FLOC (Feeder Fault Location), который подрядчик АО «Монитор Электрик» реализовал в модуле OMS комплекса СК-11. Данный модуль позволяет автоматически определять поврежденный участок сети с дальнейшей локализацией и переводом питания потребителей на другие подстанции.

Испытания в ЦУС ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго»

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Первый этап испытаний прошел на действующем участке кабельной электрической сети Северного РЭС ПО «УГЭС». Были проведены натурные опыты с реальным однофазным замыканием на землю, который является самым распространённым видом повреждения. Для обнаружения повреждения в распределительной сети установлены датчики и индикаторы короткого замыкания, а в центрах питания - устройства определения повреждённого участка. Они являются источниками данных для FLOC. Испытания прошли успешно, поврежденный участок удалось достоверно определить. Полученные результаты позволят внедрить программу в опытно-промышленную эксплуатацию.

Вторым этапом стала апробация данной системы уже в воздушных сетях 10 кВ на площадке Новоуфимского РЭС ПО «ЦЭС». Здесь также проведен опыт, и FLOC в СК-11 сумела показать поврежденный участок. После некоторых доработок испытания будут продолжены.

Внедрение данной системы является логическим продолжением программы по автоматизации и повышению наблюдаемости распределительной сети, которая уже много лет реализуется в ООО «Башкирэнерго». Внедрение новой технологии повысит надежность электроснабжения потребителей, в первую очередь, минимизирует время перерывов в электроснабжении. Также будет облегчена работа оперативного персонала по поиску и локализации поврежденного участка. 

ООО «Башкирэнерго»

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