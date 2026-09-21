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В Дагестане завели дело о незаконном обороте платежных средств на 140 млн рублей

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей, которых подозревают в неправомерном обороте средств платежей и подделке документов в составе организованной группы. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, с 2022 года фигуранты изготавливали фиктивные договоры займа и другие документы с недостоверными сведениями о денежных обязательствах. На их основании возбуждались исполнительные производства, после чего средства от сторонних коммерческих организаций перечислялись на счета подконтрольных лиц.

Полученные деньги, как утверждает следствие, обналичивались и передавались заинтересованным лицам за комиссионное вознаграждение. Общая сумма по установленным эпизодам превышает 140 млн руб.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и других возможных участников схемы.

Наталья Белоштейн

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