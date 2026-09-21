В Сочи из-за приостановки движения на перегоне задерживаются поезда

В Сириусе из-за временной приостановки движения на перегоне Двойная—Ельмут Северо-Кавказской железной дороги изменилось расписание отправления пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба «Федеральной пассажирской компании».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поезд №14 Сириус—Саратов отправится не ранее 21:30 вместо 18:02. Поезд №270 Адлер—Чита — не ранее 23:30 вместо 17:22. Поезд №346 Адлер—Нижневартовск отправится не ранее 20:00 вместо 19:10. Поезд №254 Новороссийск—Уфа — не ранее 20:10 вместо 19:15.

Железнодорожники, как следует из сообщения, работают над восстановлением движения и сокращением отставания от графика.

Константин Соловьев