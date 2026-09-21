Липецкая структура «Газпрома» требует с «РИР Энерго» 272 млн рублей

В Арбитражный суд Липецкой области поступил иск АО «Газпром газораспределение Липецк» к столичному АО «РИР Энерго». Сумма требований составляет 272,1 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Суть претензий не раскрывается. По данным Rusprofile, речь идет о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам энергоснабжения. Иск пока не принят к производству. Ранее стороны напрямую не встречались в суде .

В 2022 году «Газпром газораспределение Липецк» выступал в качестве третьего лица в деле о взыскании другой структуры компании — ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» — с «Липецкой генерации», филиала «РИР Энерго». Требования составляют почти 1 млн руб., их суть не раскрывалась. Рассмотрение дела до сих пор не завершено. Ближайшее заседание суда по нему назначено на 12 октября.

АО «Газпром газораспределение Липецк» зарегистрировано в Липецке в 1993 году. Основной вид деятельности — распределение газообразного топлива по сетям. Уставный капитал — 178,5 млн руб. Актуальные учредители не раскрываются. До 2021 года им было министерство имущественных и земельных отношений Липецкой области. В 2025 году выручка общества составила 4,8 млрд руб., чистая прибыль — 314 млн руб. Гендиректор — Сергей Карасиков. АО «РИР Энерго» зарегистрировано в Москве в апреле 2005 года. Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями. Уставный капитал составляет 22,1 млрд руб. Генеральным директором является Ксения Сухотина. Учредители скрыты. В 2025 году компания отработала с выручкой 71 млрд, убыток составил 9,5 млрд руб.

В конце июля «Ъ-Черноземье» также сообщал об иске «Газпром межрегионгаз Липецк» к «РИР Энерго» на 236,7 млн руб. Предмет претензий не разглашается. Спор относится к категории ненадлежащего исполнения обязательств по договорам энергоснабжения. Его рассмотрение также не завершено, судебное заседание запланировано на завтра, 22 сентября.

Егор Якимов