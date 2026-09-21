«Единая Россия» выиграла выборы в думу Астраханской области

Партия «Единая Россия» победила на выборах в областную думу Астраханской области. Единороссы набрали 53,23% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Единороссы победили на выборах в думу Астраханской области

Фото: Марина Окорокова Единороссы победили на выборах в думу Астраханской области

Фото: Марина Окорокова

Коммунисты получили 12,57% голосов избирателей и заняли второе место. Следом за ними — ЛДПР с 12,36%. На четвертом месте оказалась партия «Новые люди», она набрала 8,45% голосов. Пятое место — у справедливороссов (7,34%), шестое — у «Партии пенсионеров» (4,53%).

Выборы в Астраханской области проходили с 18 по 20 сентября. Местные жители отдавали голоса за кандидатов в депутаты ГД РФ и облдумы восьмого созыва.

На предыдущих выборах в облдуму в 2021 году «ЕР» набрала 46,76% голосов, КПРФ — 18,23%, «Справедливая Россия — За правду» — 16,28%, «Новые люди» — 5,92%, ЛДПР — 5,25%.

Марина Окорокова