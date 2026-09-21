Архыз вошел в тройку российских направлений по росту спроса на осенний отдых
Курорт Архыз в Карачаево-Черкесии вошел в тройку российских направлений с наибольшим ростом спроса на осенний отдых. Число бронирований на курорте увеличилось на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из исследования сервиса для планирования путешествий, на которое ссылается полпред президента РФ в СКФО.
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ
Лидером рейтинга стала Листвянка на Байкале, где спрос на осенние поездки вырос на 88%. Второе место занял Дагомыс в Краснодарском крае с ростом числа бронирований на 77%.
Кроме Архыза, заметную динамику показал Дербент. Спрос на размещение в городе вырос на 48% год к году.