В Каспийске суд запретил эксплуатацию 12-этажного дома, введенного без разрешения

Каспийский городской суд запретил эксплуатацию 12-этажного жилого дома в Каспийске, который используется без разрешения на ввод в эксплуатацию. Иск подало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ходе надзорных мероприятий ведомство установило, что дом фактически заселен и используется жителями и другими лицами. Согласно акту выездного обследования от 25 марта 2025 года, объект эксплуатировался без предусмотренного Градостроительным кодексом разрешения на ввод.

В министерстве указали, что эксплуатация здания без соответствующего разрешения создает угрозу жизни и здоровью граждан и повышает риск возникновения чрезвычайных ситуаций. По данным ведомства, застройщик — ООО «Ар-Даг» — не предпринимал мер по легализации объекта, не обращался за разрешением на ввод и не представил суду доказательств соответствия здания требованиям безопасности.

Суд удовлетворил иск Минстроя Дагестана и запретил эксплуатацию дома до устранения нарушений. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Вячеслав Рыжков