Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Малопургинском районе

Один человек погиб и пять получили травмы в результате ДТП на федеральной трассе в Малопургинском районе Удмуртии. Авария произошла 19 сентября около 18:10 на 298-м км автодороги. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Удмуртии Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

По предварительным данным, 42-летний водитель Hyundai Accent при повороте налево не уступил дорогу Chevrolet Cruze, который двигался во встречном направлении прямо. За рулем второго автомобиля находился 54-летний мужчина.

В результате аварии травмы получили шесть человек. В Hyundai находились 36-летняя женщина, 35-летний мужчина, 13-летняя девочка и мальчики шести и 12 лет. В Chevrolet пострадала 61-летняя женщина. 35-летний пассажир Hyundai был госпитализирован, однако позднее скончался от полученных травм.

По данным Госавтоинспекции, шестилетний ребенок перевозился без детского удерживающего устройства — на коленях у сестры-подростка. Кроме того, в Hyundai находились пять пассажиров, хотя конструкцией автомобиля такая перевозка не предусмотрена.