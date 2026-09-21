В части Ростова на сутки отключат воду из-за ремонта на водоводе

В Ростове-на-Дону с 09:30 22 сентября до 09:30 23 сентября будет временно прекращено водоснабжение в ряде районов, сообщили в АО «Ростовводоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ограничения затронут микрорайоны Суворовский, Ленинаван, совхоз СКВО, ряд садовых товариществ, ЖК «Западная резиденция», поселки Каратаево и Кумженка, а также территории в границах нескольких улиц.

В микрорайоне Темерник ожидается понижение давления в системе. Причиной отключения стало переподключение нового участка водовода на ул. Вавилова.

Наталья Белоштейн