В Ростове-на-Дону школа через суд пытается взыскать с подрядчика 149 млн рублей

В Ростове-на-Дону муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 92 с углубленным изучением математики» обратилось в Арбитражный суд с иском к ООО «Южная строительная компания» о взыскании 149 млн руб. Соответствующая информация опубликована в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Основанием для обращения в суд, по версии истца, послужило неосновательное обогащение по контракту от 1 апреля 2024 года. Как рассказали «Ъ-Ростов» в канцелярии Арбитражного суда Ростовской области, в августе 2025 года в ходе совместной проверки с представителями регионального министерства образования выявили недочеты в работе подрядчика и факты невыполнения ряда работ по контракту на капитальный ремонт.

Помимо основной суммы, школа также требует возместить государственную пошлину за обращение в суд. Иск принят к производству после того, как истец устранил недостатки, ставшие основанием для оставления заявления без движения. Предварительное заседание назначено на 13 октября.

Константин Соловьев