В КБР «Единая Россия» получила более 70% голосов на выборах в Госдуму

«Единая Россия» набрала 70,28% голосов на выборах депутатов Госдумы в Кабардино-Балкарии, сообщил председатель республиканского избиркома Вячеслав Гешев. За партию проголосовали более 329 тыс. избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ

КПРФ получила 17,09% голосов, ЛДПР — 5,14%. Помимо депутатов Госдумы девятого созыва, жители региона избирали представителей муниципальных органов власти. Всего распределялось 1504 депутатских мандата.

Наталья Белоштейн