Самовыдвиженец из Ставрополья Илья Дроздов войдет во фракцию ЛДПР в Госдуме

Избранный по одномандатному округу в Ставропольском крае самовыдвиженец Илья Дроздов решил присоединиться к фракции ЛДПР в Госдуме девятого созыва, сообщил глава партии Леонид Слуцкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ

По словам господина Слуцкого, на выборах также победили два кандидата от ЛДПР, баллотировавшиеся по одномандатным округам,— Мария Харченко в Архангельской области и Руслан Юсупов в Татарстане.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что явка на выборах в Госдумы в Ставропольском крае составила 81%. «Единая Россия» набрала 66,61% голосов. Второе место по итогам предварительного подсчета занимает КПРФ с результатом 11,03%.

«Новые люди» получили 7,88% голосов, ЛДПР — 6,98%, за «Справедливую Россию» проголосовали 5,42% избирателей, «Коммунисты России» набрали 1,02%.

Наталья Белоштейн