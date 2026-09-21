Алексей Власов: «Зрителям нужна не информация, а эмоция»

КубА Клуб 17 сентября провел очередной осенний бизнес-завтрак. Спикером встречи стал шеф-редактор и ведущий «Первого радио» и «Кубань 24» Алексей Власов. Участники обсудили изменения в медиапотреблении, развитие радио и подкастов, влияние коротких видео на охваты, коммерциализацию разговорных форматов и то, как бизнесу использовать медиа для продвижения компании и личного бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Алексей Власов

Фото: Михаил Брайко Спикер Алексей Власов

Фото: Михаил Брайко

Алексей Власов начал разговор с изменений, которые произошли в работе журналиста. По его словам, сегодня недостаточно просто передать аудитории информацию: практически любой факт можно самостоятельно найти в интернете. Поэтому медиа приходится конкурировать за внимание за счет подачи, личности ведущего и эмоциональной составляющей.

«Зрителям нужна не информация, не экспертность, а нужна эмоция»,— отметил ведущий.

Спикер добавил, что эмоция может возникать из-за спора, необычной истории или позиции самого журналиста. При этом конфликт необязательно должен превращаться в скандал. Разные точки зрения, напротив, могут сделать разговор интереснее и заставить аудиторию включиться в происходящее.

Сам Алексей Власов подчеркнул, что ему наиболее интересен формат живого эфира, в котором ведущий может реагировать на вопросы и комментарии слушателей и менять ход разговора. Он также заметил, что обратную связь от аудитории сейчас получать сложнее: пользователи распределяются между разными площадками, а полноценная аналитика поведения аудитории доступна далеко не всем региональным медиа.

Еще одним заметным изменением последних лет спикер назвал развитие подкастов. По его мнению, успешные журналисты все чаще становятся ведущими собственных разговорных проектов, а в Краснодаре появилось несколько студий, ориентированных на производство такого контента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гостей встречи интересовал вопрос: как бизнесу использовать медиа для продвижения компании

Фото: Михаил Брайко Гостей встречи интересовал вопрос: как бизнесу использовать медиа для продвижения компании

Фото: Михаил Брайко

При этом подкаст не всегда должен рассматриваться как длинная программа. Отдельный фрагмент разговора, как уточнил Алексей Власов, может получить значительно больший охват в коротком видео, чем полный выпуск. На просмотры влияют тема, монтаж и способ подачи материала.

«Мне кажется, короткое видео — это сейчас тот формат, на который бизнес должен делать ставку»,— заявил Алексей Власов, дополнив, что подкаст может существовать как редакционный проект, когда ведущий самостоятельно выбирает героев и темы, либо как коммерческий формат. В последнем случае компании и эксперты могут оплачивать производство выпуска, участие в нем и дополнительное продвижение.

Стоимость такой работы, по оценке господина Власова, может составлять несколько десятков тысяч рублей. Но сама по себе запись не гарантирует высокого количества просмотров — для коммерческого проекта важны тема, герой, ведущий и дальнейшее продвижение материала.

Одновременно меняются требования бизнеса к присутствию в медиа. По наблюдениям спикера, компании часто хотят рассказывать о своих достижениях и показывать исключительно положительную сторону работы. Однако такой подход не всегда интересен аудитории.

«Все хотят, чтобы мы рассказывали о том, какой у них успешный бизнес, какие они молодцы, как у них все здорово получается. Но никому не интересно это абсолютно»,— считает Алексей Власов.

Поэтому журналистам приходится предлагать собеседникам говорить не только о результатах, но и об ошибках, сложных решениях и проблемах, с которыми бизнес сталкивался по пути. Такой разговор, по словам спикера, способен дать аудитории больше поводов для интереса, чем стандартный рассказ об успехах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Власов: «Зрителям нужна не информация, а эмоция»

Фото: Михаил Брайко Алексей Власов: «Зрителям нужна не информация, а эмоция»

Фото: Михаил Брайко

В качестве примера господин Власов привел ситуации, когда после записи представители бизнеса просили изменить разговор на более комфортную для себя версию. По его мнению, предприниматели пока не всегда готовы обсуждать слабые стороны собственного бизнеса публично, хотя именно такие истории могут сделать материал содержательнее.

Еще одной темой встречи стал поиск менее известных героев. Алексей Власов рассказал, что медиа могут быть интересны не только крупные руководители и публичные эксперты. Истории людей, которые не находятся постоянно в информационном поле, также способны привлечь внимание, если за ними стоит необычный опыт.

Господин Власов также поведал гостям о подготовке журналистов к интервью. По его словам, особенно сложно работать с темами, где много специализированной терминологии. Ведущий должен одновременно слушать собеседника, понимать содержание его ответа и готовить следующий вопрос. Поэтому подготовка к разговору остается важнейшей частью работы.

Алексей Власов — шеф-редактор и ведущий «Первого радио» и «Кубань 24»; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»; Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор

Фото: Михаил Брайко

В этой работе журналисты все чаще используют инструменты искусственного интеллекта. Нейросети помогают подготовиться к интервью, посмотреть на тему с другой стороны и найти дополнительные вопросы, которые позволяют глубже раскрыть предмет разговора.

Говоря о языке современной журналистики, Алексей Власов отдельно отметил проблему излишне официальной подачи. Он уверен, что журналисты иногда стараются избежать повторения одного и того же слова и в результате придумывают неестественные конструкции, которые только усложняют текст.

Спикер, напротив, выступает за более простой и живой язык. Ведущий считает, что журналисту не стоит бояться повторить понятное слово, если это делает материал естественнее для читателя или слушателя.

В результате, по заключению господина Власова, современному медиа приходится одновременно решать две задачи: давать аудитории содержательную информацию и создавать повод остаться в разговоре. Для бизнеса это означает, что присутствия в медиа уже недостаточно — важно, что именно говорит представитель компании, как он это делает и какую историю способен рассказать аудитории.

Справка о КубА Клуб КубА Клуб — сообщество предпринимателей юга России. Способствует росту успешности и числа предпринимателей. За счет опыта создателей клуба, привлечения компетенций резидентов, знаний и навыков сторонних консультантов клуб создает экосистему востребованных сервисов в области образования, консультирования, сопровождения и объединения предпринимателей. Ценности клуба: качество, гостеприимство, открытость общения. На счету клуба более 100 бизнес-завтраков, на которых побывали известные спортсмены, политики и предприниматели.

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