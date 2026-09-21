Саратовца обвиняют в незаконном образовании юрлица и выводе 80 млн руб.

Октябрьский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело местного жителя, обвиняемого в незаконном образовании юрлица и неправомерном обороте платежей. Мужчине инкриминируют п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.2 и ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратове рассмотрят дело о выводе 80 млн руб. через фиктивную фирму

Фото: ИА «Общественное мнение» В Саратове рассмотрят дело о выводе 80 млн руб. через фиктивную фирму

Фото: ИА «Общественное мнение»

Следствие полагает, что в октябре прошлого года фигурант за деньги согласился стать фиктивным директором коммерческой организации. Для этого он предоставил для налоговой документы, на основании которых было зарегистрировано юрлицо.

После этого обвиняемый открыл в банке счет, получил электронные платежные документы и передал их третьему лицу. Через организацию в неконтролируемый оборот было выведено более 80 млн руб.

Марина Окорокова