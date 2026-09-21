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Под Саратовом потерпел крушение легкомоторный самолет

Под Саратовом разбился легкомоторный самолет. 64-летний пилот воздушного судна не пострадал, сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СКР.

Под Саратовом разбился легкомоторный самолет. пилот остался жив

Под Саратовом разбился легкомоторный самолет. пилот остался жив

Фото: Нина Шевченко

Под Саратовом разбился легкомоторный самолет. пилот остался жив

Фото: Нина Шевченко

Инцидент произошел сегодня около села Колки Петровского района. По предварительным данным, легкомоторный самолет при посадке столкнулся с линией электропередач.

Следователи Западного МСУТ СКР устанавливают обстоятельства ЧП. Региональная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Марина Окорокова