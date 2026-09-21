Под Саратовом потерпел крушение легкомоторный самолет
Под Саратовом разбился легкомоторный самолет. 64-летний пилот воздушного судна не пострадал, сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СКР.
Под Саратовом разбился легкомоторный самолет. пилот остался жив
Фото: Нина Шевченко
Инцидент произошел сегодня около села Колки Петровского района. По предварительным данным, легкомоторный самолет при посадке столкнулся с линией электропередач.
Следователи Западного МСУТ СКР устанавливают обстоятельства ЧП. Региональная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.