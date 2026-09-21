Жители Ставрополья за неделю перевели мошенникам около 60 млн рублей

Около 60 млн руб. потеряли жители Ставропольского края за минувшую неделю в результате действий мошенников. Один из пострадавших, житель Пятигорска, перевел злоумышленникам более 2,7 млн руб. за несуществующий автомобиль.

По данным полиции, 45-летний житель Пятигорска нашел в мессенджере канал, предлагавший подбор и доставку автомобилей из-за рубежа. После переписки с представителем канала ему сообщили стоимость автомобиля и условия оплаты его доставки.

Затем с заявителем заключили договор на подбор машины, таможенное оформление и транспортировку. Для оплаты ему направили копии документов и реквизиты банковских карт. В течение нескольких месяцев он совершил шесть переводов на счета третьих лиц на общую сумму свыше 2,7 млн руб.

После последнего платежа собеседники потребовали дополнительные деньги за транзит автомобиля. Тогда житель Пятигорска обратился в Федеральную таможенную службу и выяснил, что автомобиль с указанным идентификационным номером в ведомство не поступал.

После этого он обратился в полицию. Следственный отдел ОМВД России по Пятигорску возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере.

Валерий Климов