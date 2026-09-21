В Челябинске арестовали водителя после гибели пассажирки в ДТП

Центральный районный суд Челябинска избрал 28-летнему местному жителю меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 ноября 2026 года. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть пассажирки (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, ранним утром 20 сентября водитель Toyota Crown двигался по улице Цинковой в состоянии алкогольного опьянения. Не справившись с управлением, он врезался в электроопору ЛЭП, после — в бетонное ограждение, а затем автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом «МАЗ». В результате ДТП 31-летняя пассажирка иномарки, которая являлась родственницей водителя и многодетной матерью, погибла на месте. Ранее горожанина неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, а также он ездил на автомобиле с тонировкой на передних боковых стеклах.

Виталина Ярховска