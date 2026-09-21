ESTEO стал одним из лидеров среди премиальных гибридных автомобилей в первый месяц продаж

Автомобильный бренд ESTEO по итогам августа возглавил премиум сегмент российского рынка гибридных автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО «ДМ-авто» Север» Фото: пресс-служба ООО «ДМ-авто» Север»

В целом за месяц дилерская сеть ESTEO продемонстрировала значительный для своего сегмента результат, реализовав 1516 автомобилей всей модельной линейки, включая модели EXLANTIX ET8, обновленный EXLANTIX ET и ESTEO V27, продажи которых стартовали только в начале августа.

При этом именно гибридное направление стало ключевым результатом первого месяца продаж. За отмеченный период в России было поставлено на учет 933 гибридных автомобиля ESTEO — показатель, который вывел бренд на первое место по объему продаж среди премиальных гибридов.

Основным драйвером спроса стала модель ESTEO V27. Новый гибридный внедорожник уверенно заявил о себе на российском рынке сразу после старта продаж: менее чем за месяц число поставленных на учет автомобилей составило 348 единиц. Столь быстрый отклик рынка говорит о высокой востребованности философии ESTEO — создавать автомобили, в которых передовые технологии, впечатляющая динамика и повседневная практичность объединяются с характером современного премиального автомобиля.

Являясь новым игроком рынка, ESTEO показал уверенное начало продаж на первом этапе своего развития и ставит перед собой амбициозные цели укрепления лидерства в сегменте.

Пройти тест- драйв автомобилей ESTEO вы можете уже сегодня в салоне официального дилера в г. Краснодар — Леон-Авто.

Официальный дилер ESTEO

Леон-Авто

Г. Краснодар, Ростовское ш.,34В

Т. +7 (861) 205-06-74

www.esteo-leon-avto.ru

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