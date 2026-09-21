В Воронежской области направят 276 млн на обновление водоснабжения в Панино

Администрация Панинского городского поселения в Воронежской области ищет подрядчика для реализации второго и третьего этапов строительства системы водоснабжения в райцентре. Начальная цена контракта составляет 276,3 млн руб. Выполнить работы, согласно техническому заданию, требуется до 1 ноября 2027 года. Информация об этом появилась в ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В рамках модернизации системы водоснабжения в Панино запроектированы пять скважин, пять насосных станций и 71,5 км водопроводов, а также два резервуара, два фильтра-поглотителя, станция водоподготовки контейнерного исполнения производительностью 71 куб. м в час и другое оборудование.

Контракт по первому этапу работ был отторгован в 2023 году. Он стоил 5,2 млн руб. и достался государственному унитарному предприятию «Обкоммунсервис».

Работы на втором и третьем этапе профинансируют из местного, областного и федерального бюджетов. Аванс для подрядчика не предусмотрен. Заявки на участие в торгах будут принимать до 7 октября. Итоги аукциона подведут 12 октября.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Воронежской области за 2025 год заменили 3,3 км изношенных канализационных сетей из 1,3 тыс. км, нуждающихся в замене. Протяженность водопроводных сооружений на конец прошлого года составляла 11,1 тыс. км, из которых 46,7% (около 5,2 тыс. км) также требуют замены.

Денис Данилов