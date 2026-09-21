Явка на выборах в Ставропольском крае составила около 81%

Около 81% избирателей в Ставропольском крае приняли участие в выборах. Об этом сообщил председатель краевой избирательной комиссии Сергей Тарасов. По предварительным данным, явка оказалась выше показателя выборов 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Стали также известны предварительные результаты голосования за депутатов Думы Ставропольского края по партийным спискам. «Единая Россия» набрала 66,61% голосов. Второе место по итогам предварительного подсчета занимает КПРФ с результатом 11,03%.

«Новые люди» получили 7,88% голосов, ЛДПР — 6,98%. За «Справедливую Россию» проголосовали 5,42% избирателей. «Коммунисты России» набрали 1,02%.

Таким образом, в представленных предварительных результатах пять партий преодолели отметку в 5%: «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди», ЛДПР и «Справедливая Россия». «Коммунисты России» получили 1,02% голосов.

Помимо выборов депутатов регионального парламента, в Ставропольском крае проходило голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ. Предварительные результаты представлены по четырем одномандатным избирательным округам.

При этом опубликованные данные являются предварительными. Окончательные результаты выборов определяются после завершения подсчета голосов и установления итогов голосования избирательными комиссиями.

Мария Удовик