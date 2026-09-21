На Дону суд взыскал с металлургического завода из ЛНР 136 млн рублей за газ

Арбитражный суд Ростовской области взыскал с ООО «Южный горно-металлургический комплекс» (ЮГМК) в пользу ООО «Черноморнефтегаз» 136,1 млн руб. задолженности и неустойки за поставленный природный газ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в апреле 2026 года ЮГМК получил более 13 млн кубометров газа стоимостью 121,5 млн руб., однако не погасил задолженность в установленный договором срок. Поставку и ее объем стороны подтвердили актами приема-передачи и универсальным передаточным документом.

Суд взыскал с предприятия 121,5 млн руб. основного долга и 14,6 млн руб. неустойки, а также около 1 млн руб. госпошлины. На сумму основного долга продолжит начисляться пеня до полного погашения задолженности.

Юристы отмечают, что ЮГМК вправе обжаловать решение, однако оспаривание самого факта поставки и задолженности осложняется наличием подписанных сторонами документов. При этом ответчик может вновь поставить вопрос о снижении неустойки в апелляционной инстанции.

Подробнее об этом читайте в материале «Топливный минус».

Наталья Белоштейн